Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına operasyon! Meryem Ana heykelini satamadan yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan eser olduğu ve satmak için müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Meryem Ana heykeli ele geçirdi. Heykel Silifke Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Erdemli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Tömük Mahallesinde şüpheli bir şahsın üzerinde arama yapan ekipler, insan figürü bulunan, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve çerçevesi, 1 adet etnografik olduğu değerlendirilen taş ele geçirdi. Şahsın evinde de arama yapan ekipler, 125 gram ağırlığında obsidiyen volkanik cam (poleolitik döneminde mızrak ucu ve ok ucu olarak kullanılan madde) ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.