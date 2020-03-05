Nevruz ne zaman? 2020 Nevruz bayramı hangi gün kutlanacak? İşte Nevruz ve cemrelerin düşme tarihleri

Kışın son ermesiyle birlikte Kuzey Yarım Küre'de yavaş yavaş bahar havası hakim olmaya başlarken, baharın gelişini simgeleyen Nevruz ile ilgili vatandaşların araştırmaları da yoğunlaştı. En çok araştırılan konular arasında Nevruz nedir ne zaman kutlanacak soruları yer alıyor. Nevruz, aslında İran'a ait bir tür yeni yıl bayramı ancak dünya genelinde kutlanıyor. Her ne kadar Farsi bir gelenek olarak kabul edilse de, Çin kaynaklarında, milattan önce 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında şenlik düzenlediğinin yer alması dolayısıyla geçmişi o yıllara kadar dayandırılan nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olarak da kabul ediliyor. Kelime anlamı olarak yeni gün anlamına gelen Nevruz, genelde 20, 21 ya da 22 Mart tarihlerine denk geliyor. Peki, bu sene Nevruz ne zaman kutlanacak? Haberimizde, 2020 Nevruz tarihini bulabilir, Nevruz hakkında bilgiler edinebilirsiniz.

NEVRUZ 2020 NE ZAMAN? NEVRUZ HANGİ GÜN KUTLANACAK?

Nevruz her yıl olduğu gibi bu yılda 21 Mart'ta kutlanacak. Nevruz'un her yıl bu tarihte kutlanmasının ise bir nedeni var. Güneş 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart'ta eşitlenip, daha sonra kuzey yarımküre lehine bozuluyor.