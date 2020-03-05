Nisa isminin anlamı nedir, ne demektir? Nisa ismi Kuran’da geçiyor mu?

Anne ve baba olmak isteyenlerin heyecanının dışında bir de bebeklerine koyacakları ismin anlamını öğrenmek istiyorlar. Özellikle çocuklarına verecekleri isimlerin bazı kriterlere uyması anne babalar için önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre; "Nisa ismi Kuran'da geçiyor mu?" sorusunun yanıtı araştırılırken Arapça kökenli olan bu isim Kuran'da geçmektedir. Buna göre; Nisa isminin anlamı nedir, ne demektir?

NİSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nisa isminin iki farklı anlamı bulunur. Birincisi Kuran'ı Kerim'de geçen anlamı taşımaktadır. Yani; Kuran'ı Kerim'in 4.suresi olarak bilinir. Kuran'da Nisa suresi bulunur. Bu sure 4.suredir. içeriğine bakıldığında kadın haklarının savunulması ve onların tüm haklarını ortaya koyan bir anlam taşımaktadır. Özellikle kadın haklarından bahsedildiği için Nisa suresi kız çocuklarına uygun olarak kullanılmaktadır.

Nisa isminin diğer bir anlamı ise "kadın" demektir. Kuran'ı Kerim'den gelen bir anlamı taşımaktadır.

NİSA NE DEMEK?

"Nisa ne demek?" sorusunun yanıtı anne baba adayları tarafından araştırılıyor. Kuran'ı Kerim'de geçen Nisa suresinden gelen ve kadın anlamı taşıyan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu isme sahip kadınlar genel olarak zekaları ve ruhsal yönleri kuvvetli, aynı zamanda kırılgan bir yapıya da sahiptirler. Sergiledikleri tavır ve duruşları bellidir ve bu duruşları ile bilinirler.

NİSA İSMİ KURAN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Nisa ismi Kuran'ı Kerim'de geçmektedir.