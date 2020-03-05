Polis, kadın meslektaşını öldürdü

AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ

Aydın'da polis memuru S.T, otomobiliyle Ata Mahallesi 683 Sokak'ta, polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28) yönetimindeki otomobilin önünü kesti. Aracından inen S.T., tabancayla ateş etti. Hatice Büşra Çetinkaya ve otomobilde bulunan annesi Güngör Çetinkaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.T.'yi gözaltına alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Çetinkaya'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Hatice Büşra Çetinkaya'nın Afyonkarahisar'da, S.T'nin İstanbul'da görev yaptığı belirtildi. Hatice Büşra Çetinkaya'nın ailesini görmek üzere Aydın'a geldiği öğrenildi.