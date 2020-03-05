Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 4 Mart Milli Piyango Şans Topu sonuçları burada! Haftanın şans topu sonuçları bilet sorgulama sistemi...

4 Mart sonuçları burada! Haftanın şans topu sonuçları bilet sorgulama sistemi...

Her hafta Çarşamba günü MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişi sonrasında Şans Topu sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 977. hafta çekilişi yapılacak olan oyunda kazandıran numaralar belli oldu. Bu hafta da oyunu oynayanlar merakla arama motorlarında Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel şans oyunu haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte 4 Mart MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı detaylar…

Giriş Tarihi: 5.3.2020 07:02 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 07:02 ABONE OL
4 Mart Milli Piyango Şans Topu sonuçları burada! Haftanın şans topu sonuçları bilet sorgulama sistemi...

Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba günlerini heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli olacak. 977. hafta çekilişi yapılan oyunda haftanın şanslı numaraları belli oldu. Bu hafta ise oyunu oynayan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. İşte 4 Mart MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO 4 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

4 Mart MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

Milli Piyango İdaresi tarafından 977. hafta Şans Topu çekilişi yapıldı! İşte şanslı numaralar; 3 - 12 - 25 - 28 - 32 + 14

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4 Mart Milli Piyango Şans Topu sonuçları burada! Haftanın şans topu sonuçları bilet sorgulama sistemi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA