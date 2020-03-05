Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: 13 milyon liralık yalan! "Birden nefesi değişti, heyecanlandı"

haberi: 13 milyon liralık yalan! "Birden nefesi değişti, heyecanlandı"

Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın'ın başına gelenler, sosyal medyada da günün en çok paylaşılan haberleri arasında öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre, Murat Sayın, Türkiye'ye geldikten sonra Gebze'de bir bayide sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık bir kadın arkadaşıyla buluşmaya giden Murat Sayın'ın hayatını alt üst eden olaylar zinciri tam bu noktada başladı. 'Arkadaş kazığı' mağduru olan 44 yaşındaki adam, durumu mahkemeye taşıdı. Bugün görülen duruşmada, 13 milyon liralık ikramiye çıkan kuponu çaldığı iddia edilen kadın ve patronu hakim karşısına çıktı. Sayın, sanıklardan şikayetçi olurken yargılananlardan patron Fatih Yolcu savunma yaptı. Öte yandan, Mehtap Baysal'ın soruşturma sırasında verdiği savunması da ortaya çıktı! İşte, son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 19:13 ABONE OL
Son dakika haberi: 13 milyon liralık yalan! Birden nefesi değişti, heyecanlandı

Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın'ın İstanbul'da başına gelenler, günün en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. Öyle ki, 44 yaşındaki adamın sayısal loto oynadıktan sonra yaşadıkları akıllara adeta durgunluk veriyor. Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze'de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile görüşen ve birlikte zaman geçiren Sayın, arkadaşıyla birlikte aldığı biletleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada kuponlardan biri kayboldu. Ardından Belçika'ya geri dönen Sayın, ikramiyenin biletleri aldığı bayiye çıktığını öğrendi. Türkiye'ye döndüğünde savcılığa olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

DURUŞMADA ŞOKE EDEN SÖZLER

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Murat Sayın ve tutuksuz sanık Fatih Y. ile taraf avukatları katılırken, sanık Mehtap Baysal duruşmaya gelmedi. Fatih Yolcu, kendisini savunurken olayın detaylarına değindi. Mehtap Baysal'ın ise soruşturma sırasında verdiği ve şoke eden sözler içeren savunması ortaya çıktı. İşte, son dakika haberinin bütün detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 13 milyon liralık yalan! "Birden nefesi değişti, heyecanlandı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA