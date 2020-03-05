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Son dakika haberi: 'daki görüntülendi! Korkutan o anlar tam 2 dakika sürdü

'da korkutan bir meydana geldi. Antalya'nın ilçesinde denizde oluşup marinaya doğru gelen hortum paniğe neden oldu. Hortum anında kameralar kayıttaydı. Hortum bölgede hasara neden oldu. Hortumda bir kayık alabora oldu 4 teknenin de halatı koptu. İşte son dakika gelişmesinin detayları

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 16:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya'daki görüntülendi! Korkutan o anlar tam 2 dakika sürdü

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde çıkıp marinaya ulaşan hortum paniğe neden oldu. İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hortum, şişme bir botu dağlık bölgeye savurdu, 4 teknenin halatını kopardı.

Bugün saat 14.45 sıralarında Kaş ilçesi yat limanının hemen açığında hortum çıktı. Bir anda marinaya doğru ilerleyen hortum, teknelerin arasından geçerek dağlık alana doğru ilerledi. Kısa süreliğine paniğe neden hortumun, bir şişme botu dağlık bölgeye savurması da görüntülere yansıdı, 4 teknenin halatını kopardı, bir kayığı da alabora edip ters çevirdi.

Yaklaşık 2 dakika süreyle etkili olan hortum bir süre sonra etkisini kaybederek ilerlediği dağlık alanda gözlerden kayboldu. Hortumun ardından marinadaki tekne sahipleri ve görevliler hasar tespit çalışması yaptı. Marinayı adeta esir alan hortum maddi hasarlarla atlatıldı.

Öte yandan, Meis adası açıklarında da öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından 3 ayrı hortumun gözlendiği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Antalya'daki görüntülendi! Korkutan o anlar tam 2 dakika sürdü
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