Son dakika haberi: Düğününe 1 gün kala öldürülmüştü! Cinayet zanlısının kan donduran savunması ortaya çıktı…

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki bir evden gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Geçen yıl Temmuz ayında yaşanan akılalmaz olayda düğününe 1 gün kala öldürülen genç kadının 1 numaralı cinayet şüphelisi olarak tutuklu bulunan şahsın katilin akılalmaz detaylarla dolu savunması ortaya çıktı. Gözü dönmüş adamın savunmasındaki o korkunç detay ise duyanlar şaşkına çevirirken, mahkeme hayatını kaybeden genç kadının annesini de dinledi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…