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Son dakika haberi: Düğününe 1 gün kala öldürülmüştü! zanlısının kan donduran savunması ortaya çıktı…

’dan gelen akılalmaz son dakika haberinin detaylarını duyan vatandaşlar şoke oluyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesinde ki bir evde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında meydana gelen korkunç olayda düğününe 1 gün kala genç bir kadın öldürülmüştü. Genç kadının öldürülmesine ilişkin mahkeme devam ederken cinayetin 1 numaralı şüphelisi olarak tutuklu bulunan şahsın mahkemedeki akılalmaz savunmasından detaylar da ortaya çıktı. Şüphelinin yaptığı savunmadaki o detay ise duyanları şaşkına çevirirken hayatını kaybeden kadının annesi de mahkemede dinlendi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 5.3.2020 20:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Düğününe 1 gün kala öldürülmüştü! Cinayet zanlısının kan donduran savunması ortaya çıktı…

'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki bir evden gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Geçen yıl Temmuz ayında yaşanan akılalmaz olayda düğününe 1 gün kala öldürülen genç kadının 1 numaralı şüphelisi olarak tutuklu bulunan şahsın katilin akılalmaz detaylarla dolu savunması ortaya çıktı. Gözü dönmüş adamın savunmasındaki o korkunç detay ise duyanlar şaşkına çevirirken, mahkeme hayatını kaybeden genç kadının annesini de dinledi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Düğününe 1 gün kala öldürülmüştü! Cinayet zanlısının kan donduran savunması ortaya çıktı…
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