Son dakika haberi: İzmit'te yaşanan korkunç olayı paniğe neden oldu! Otomobilin kapısını açanlar birden...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden ajanslara düşen korkunç son dakika haberi duyanları şoke ediyor. İzmit'te bulunan Seka Devlet Hastanesi otoparkında park halinde bulunan bir cip vatandaşların dikkatine takıldı. Meraklı bir şekilde otomobilin yanına giden vatandaşlar aracın yanına vardıklarında gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Vatandaşlar hızla polis ekiplerine haber verirken olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri araçla ilgili o detay karşısında alarm durumuna geçti. İşte vatandaşların uzun süre etkisinden kurtulamadı son dakika olayına ilişkin tüm bilgiler…