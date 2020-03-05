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Haberi: İzmit’teki korkunç olayda flaş gelişme! plakalı cipte ölü bulunmuştu.

’nin İzmit ilçesinde yaşanan korkunç olayla ilgili flaş bir gelişmesi yaşandı. Seka Devlet Hastanesi’nin otoparkında bulunan yabancı plakalı cip tipi bir araç vatandaşların dikkatini çekmişti. Aracın yanına giden vatandaşlar ise korkunç manzara ile karşı karşıya kaldılar. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte cipte ölü bulunan kişinin 52 yaşındaki Nuri İnan Ağyar olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 14:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İzmit’teki korkunç olayda flaş gelişme! Hollanda plakalı cipte ölü bulunmuştu.

'nin İzmit ilçesindeki şüpheli ölüm vakası ile ilgili gelişmesi yaşanıyor. Seka Devlet Hastanesi'nin otoparkında bulunan yabancı plakalı bir cipte hareketsiz yatan kişi çevredeki vatandaşların dikkatini çekmişti. Aracın yanına giden vatandaşlar korkunç manzara ile karşı karşıya kalırlarken, durumu doğrudan polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte cipte ölü bulunan kişinin 52 yaşındaki Nuri İnan Ağyar olduğu ortaya çıktı. da işçi olarak çalıştıktan sonra İzmit'e taşındığı öğrenilen Ağyar'ın, sağlık kontrolü için hastaneye geldiği öğrenildi.

ÖLÜM NEDEN BELLİ OLDU!

İzmit'te, Seka Devlet Hastanesi'nin otoparkındaki Hollanda plakalı cipte ölü bulunan Nuri İnan Ağyar'ın (52), ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Son Dakika Haberi: İzmit’teki korkunç olayda flaş gelişme! Hollanda plakalı cipte ölü bulunmuştu.
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