Son Dakika Haberi: Kalp krizi geçiren Levent Can kimdir, hangi dizilerde oynadı? Levent Can sağlık durumu nasıl?

Sinema, Tiyatro ve dizi oyuncusu Levent Can'ın kalp krizi geçirdiği bilgisi son dakika olarak geldi. 23 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğan ünlü oyuncu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Sayısız projede yer alan ünlü ismin hayran kitlesi kalp krizi haberini öğrendikleri andan itibaren 'Levent Can sağlık durumu nasıl?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak biz de Levent Can kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? sorularının yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

LEVENT CAN KİMDİR? LEVENT CAN KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Gerek televizyon ekranları gerekse sinema ve tiyatro alanında aldığı rollerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan 48 yaşındaki oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. Magazin gündemi gelen son dakika haberi ile sarsılırken, ünlü oyuncu Levent Can'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İşte detaylar;