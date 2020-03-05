Son dakika haberi: Malatya’da korkutan yeni deprem… Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya – Pütürge'de saat 00.06'da 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

SON DAKİKA: MALATYA'DA KORKUTAN YENİ DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPRMELER LİSTESİ...

Malatya - Pütürge'de meydana gelen depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerini haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;