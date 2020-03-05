Son Dakika Haberi: Ünlü Fizyoloji Uzmanı’ndan çarpıcı koronavirüs açıklaması! ‘Koronavirüs Türkiye'de salgına neden olmaz'

Çin'in Vuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs, kısa süre içerisinde salgına dönüşmüş ve tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Çin'den sonra İtalya, Güney Kore ve İran gibi ülkelerde sıklıkla görülen salgın nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Enfekte sayısının ise 95'nin üzerine çıktığı biliniyor. Hastalığın aşısı ile ilgili çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de yaptığı araştırmalar ile adından daha önce söz ettiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbaş, koronavirüsün Türkiye'ye gelse bile salgın yapamayacağını söyledi. İşte Oytun Erbaş'ın açıklamaları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ÜNLÜ FİZYOLOJİ UZMANI'NDAN ÇARPICI KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün gen farkından dolayı Türkiye'de salgına neden olmayacağını söyledi. Koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbaş, Türkiye'nin Asya ırkına göre daha karışık genlere sahip olduğunu ve virüsten çok az etkileneceğini belirtti.

İşte Erbaş'ın açıklamalarının tamamı;