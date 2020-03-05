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Son dakika: Kazanın ardından ikinci şok! 'nda yeni aldığı otomobille arkadaşının cipine çarptı

Son dakika gelen bilgilere göre 'nda bir kişi sabah satın aldığı otomobiliyle önce telefonla konuşmak için yol kenarında duran kişinin otomobiline sonra da lüks cipe çarparak yaptı. Yeni aldığı aracıyla kaza yapan kişinin çarptığı lüks cipin sahibi oradan tesadüfen geçen arkadaşı çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 10:30 ABONE OL
Son dakika: Kazanın ardından ikinci şok! Beyoğlu'nda yeni aldığı otomobille arkadaşının cipine çarptı

Kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sabah satın aldığı otomobili ile Sazlıdere Caddesi'nde giden ilerleyen sürücü virajı alamayıp kullandığı otomobilin kontrolünü kaybedince telefonla konuşmak için yol kenarında duran kişinin otomobiline çarptı.



CİP İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Daha sonra savrulan otomobil yolun karşı şeridinden gelen lüks cip ile kafa kafaya çarpıştı. Cip sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken aracına çarpan otomobilin içindeki yaralının arkadaşı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada başını cama çarpan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yoğun trafiğin oluştuğu cadde, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü. Cip sürücüsünün Libyalı iş insanı Mustafa Ali Mustafi olduğu ve zaman zaman ticaret için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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Son dakika: Kazanın ardından ikinci şok! Beyoğlu'nda yeni aldığı otomobille arkadaşının cipine çarptı
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