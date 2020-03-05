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Son dakika: 'da korkunç olay! Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakladı

'da korkunç bir olay yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini yüzünden bıçaklayan zanlı polis tarafından yakalandı. Yaralanan Melise K. şikayetçi olmak üzere polis karakoluna gitti. Üsküdar'da yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları belli oldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 11:20 ABONE OL
Son dakika: Üsküdar'da korkunç olay! Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakladı

Üsküdar'da boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini yüzünden bıçakla yaralayan zanlı, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Harun K. Çekmeköy Metro İstasyonu çıkışında, boşanma aşamasındaki eşi Melise K'yı (34) bıçakla yüzünden yaraladı. Harun K. kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Melise K. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı Harun K. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Melise K, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 yıllık evli olduklarını ve bir çocukları bulunduğun söyledi. Boşanma aşamasında olduklarını belirten ve eşinin kendisini tehdit ettiğini öne süren Melise K, "Beni takip etmiş. Metro çıkışında boğazıma bıçak dayadı. Başımı çevirince bıçak yüzüme geldi ve yaralandım. Uzaklaştırma kararı vardı. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Melise K. daha sonra şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

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Son dakika: Üsküdar'da korkunç olay! Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakladı
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