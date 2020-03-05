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! Yer : 'Arabam çalındı' diye şehri ayağa kaldırdı! Arabanın içinden çıkan kişi polisi bile şoke etti...

'da yaşayan bir şahıs aracının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis çalıntı ihbarı yapılan aracı Tarsus- Adana - Gaziantep bağlantı yolunda tespit etti. Bölgedeki ekipler, Plaka Tanıma Sistemi ile yeri tespit edilen aracı durdurmaya çalıştı. 'Dur' ihtarına uymayan araç kovalamacanın ardından yakalandı. Aracın içinden çıkan kişi ise ekipleri şoke etti...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 15:49 ABONE OL
Son dakika! Yer Adana: 'Arabam çalındı' diye şehri ayağa kaldırdı! Arabanın içinden çıkan kişi polisi bile şoke etti...

Adana'da, polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücünün, "çalındı" ihbarında bulunan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) 01 ABJ 346 plakalı otomobilin "çalıntı" kaydıyla arandığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı.

"DUR" İHTARINA UYMADI

Ekiplerin, "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya devam etti.

Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca otomobili bırakıp koşmaya başlayan sürücü, Yenibaraj Mahallesi'nde ekiplerce gözaltına alındı.

GERÇEK KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, isminin Nadir Y. (21) olduğunu belirlediği ehliyetsiz sürücüyü Bağlar Polis Merkezi'ne götürdü.

Kozan ilçesinde yaşayan Nadir Y'nin, babasından habersiz şekilde yedek anahtarla otomobili dün gece saatlerinde alıp kaçtığı, babası Abdulkadir Y'nin de polise giderek "otomobilim çalındı" ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Gözaltındaki Nadir Y'nin işlemleri sürüyor.

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