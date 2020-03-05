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'de tekstil atölyesinde korkutan

İstanbul 'de bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Atölye çalışanı Ömer Durnaz, “Yemeğe çıktık. 15 dakika sonra geldiğimizde dükkan yanıyordu. İtfaiyeye gelip söndürdü. Biraz hasar var. Mal kaybı var" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.3.2020 16:24 ABONE OL
Sultangazi'de tekstil atölyesinde korkutan yangın

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'taki bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde, çalışanların öğlen yemeğinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İş yerine gelen bir çalışan yoğun dumanları görerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle atölye içinde bulanan kumaş parçalarının büyük bölümü yandı.

Atölye çalışanı Ömer Durnaz, "Yemeğe çıktık. 15 dakika sonra geldiğimizde dükkan yanıyordu. İtfaiyeye gelip söndürdü. Biraz hasar var. Mal kaybı var" dedi.

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Sultangazi'de tekstil atölyesinde korkutan yangın
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