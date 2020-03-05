Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Mart Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgula!

Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans oyunu tutkunları Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı. Her hafta Perşembe günü yapılan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar merak ediliyor. Süper Loto'da 1'den 54'e kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Çekiliş sonuçlarını sorgulama yapmak isteyen kişiler "mpi.gov.tr" adresi üzerinden bilet numaralarını girerek, ilgili tarihi seçebilecek ve sorgulama yapabilecekler. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişi, 5 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilip açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI NASILDI?

Geçen haftaki Süper Loto çekiliş sonuçları 15 - 18 - 29 - 32 - 41 - 42 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre yine kazanan çıkmadı ve büyük ikramiye olan 7 milyon 107 bin liralık büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez