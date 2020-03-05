TOKİ Aksaray kura çekimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Aksaray TOKİ kura çekimi canlı izle!

Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışla gerçekleştirilen ve komşuluk kültürüne uygun inşa edilen TOKİ Aksaray kura çekimi merak ediliyor. E-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek olan kura sonuç listesi beklenirken TOKİ canlı çekilişi kurumun sosyal medya hesaplarından takip edilecek. 260 adet 2+1, 112 adet 3+1 toplam 372 konut çekilişin ardından imzalanan sözleşmeler ile sahiplerini bulacak. Buna göre; TOKİ Aksaray kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aksaray kura çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
TOKİ Aksaray kura çekimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 5 Mart Perşembe günü yapılacak olan çekiliş sonuçlarına ilgi sürüyor. Haberimizin içerisinden TOKİ Aksaray kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.
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