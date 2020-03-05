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Aksaray kura çekimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Aksaray TOKİ kura çekimi canlı izle!

Aksaray kura çekimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl 100 bin konut projesine yoğun ilgi devam ederken çekilişler il il yapılıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan açıklandı mı? Aksaraylıların merakla beklediği çekilişte 2+1 tipi konut adedi 260 iken 3+1 tipi konut adedi 112 olacak. Yapılması planlanan toplam konut adedi ise 372 olacak. 5 Mart Perşembe günü yani bugün Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kura çekimi canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 10:02 ABONE OL
TOKİ Aksaray kura çekimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Aksaray TOKİ kura çekimi canlı izle!

Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışla gerçekleştirilen ve komşuluk kültürüne uygun inşa edilen Aksaray kura çekimi merak ediliyor. E-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek olan kura sonuç listesi beklenirken TOKİ canlı çekilişi kurumun sosyal medya hesaplarından takip edilecek. 260 adet 2+1, 112 adet 3+1 toplam 372 konut çekilişin ardından imzalanan sözleşmeler ile sahiplerini bulacak. Buna göre; sonuçları açıklandı mı? kura çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ Aksaray kura çekimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 5 Mart Perşembe günü yapılacak olan çekiliş sonuçlarına ilgi sürüyor. Haberimizin içerisinden TOKİ Aksaray kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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TOKİ Aksaray kura çekimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Aksaray TOKİ kura çekimi canlı izle!
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