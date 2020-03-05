TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve İsim listesi ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ Ankara kura çekilişi günü ve saati

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş kısa süre içerisinde sona eriyor. Yarın erken saatlerde başlyacak olan kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Ankara ilimize yapılan TOKİ konutları, yapılan çekilişin ardından sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, 6 Mart'ta gerçekleşecek olan çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Ankara inşa edilen konutlar, sahiplerini 6 Mart Cuma günü saat 11:00'de başlayan çekiliş ile bulacak.

Canlı yayın başladığında kura çekilişini haberimizden izleyebilirsiniz...