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kura çekimi sonuçları ve İsim listesi ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ Ankara kura çekilişi günü ve saati

  genelinde uygulanan ve birçok bölge için çekilişleri tamamlanan 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ayağı için geri sayım başladı. TOKİ Ankara konut projesine başvuruda bulunan binlerce vatandaş, TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Dar ve orta gelirli aileler için farklı konseptlerde 2+1 ve 3+1 olarak TOKİ sosyal konut projeleri tamamlanmaya başladı. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, Ankara kura çekilişi ile ilgili bilinmesi gereken detaylar ve kura çekiliş saati ve günü...

Giriş Tarihi: 5.3.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 17:53 ABONE OL
TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve İsim listesi ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ Ankara kura çekilişi günü ve saati

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş kısa süre içerisinde sona eriyor. Yarın erken saatlerde başlyacak olan kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Ankara ilimize yapılan TOKİ konutları, yapılan çekilişin ardından sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, 6 Mart'ta gerçekleşecek olan çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TOKİ 100 Bin Yeni Konut Projesi kapsamında Ankara inşa edilen konutlar, sahiplerini 6 Mart Cuma günü saat 11:00'de başlayan çekiliş ile bulacak.

Canlı yayın başladığında kura çekilişini haberimizden izleyebilirsiniz...

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TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve İsim listesi ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ Ankara kura çekilişi günü ve saati
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