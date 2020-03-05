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, , Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi sonuçları için tarih verildi!

, , Arnavutköy kura çekilişi yoğun ilgi görüyor. İsim listesi yayınlanırken 2+1 ve 3+1 projeler için açıklanan listede yer alan isimleri kontrol etmek isteyen vatandaşların sayısı giderek artıyor. Başvuru işlemi yapan binlerce kişi, başvurularının kabul olup olmadığını öğrenmek istiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanan listeye göre başvuruların kabul olup olmadığı öğrenilebilecek. Buna göre; TOKİ Başakşehir, Tuzla, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi sonuçları için tarih verildi!

Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:09 ABONE OL
TOKİ İstanbul Başakşehir, Tuzla, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi sonuçları için tarih verildi!

100 bin konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul'daki 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası 'da yapılacak. Kura töreni 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek olup yine kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak. 2+1 daireler için 140 ile 180 bin lira fiyat aralığında olan evler 3+1 konutlar için ise 160 ile 210 bin lira aralığında olacak. Buna göre; TOKİ , Tuzla, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi sonuçları için tarih verildi!

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Haberimizin içerisinden kura çekimine ilişkin tüm detayları bilgilere ulaşabilirsiniz.

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TOKİ İstanbul Başakşehir, Tuzla, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi sonuçları için tarih verildi!
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