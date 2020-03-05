TOKİ İstanbul 100 bin konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul'daki 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası Tuzla'da yapılacak. Kura töreni 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek olup yine kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak. 2+1 daireler için 140 ile 180 bin lira fiyat aralığında olan evler 3+1 konutlar için ise 160 ile 210 bin lira aralığında olacak. Buna göre; TOKİ İstanbul Başakşehir, Tuzla, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi sonuçları için tarih verildi!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TARİH VERİLDİ!

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