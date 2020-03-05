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Umreden dönen 3 vatandaş gözlem altına alındı

Giriş Tarihi: 5.3.2020 ABONE OL
Umreden dönen 3 vatandaş gözlem altına alındı
Sakarya'da umreden dönen F.B., isimli kadın, öksürük şikayetiyle Kaynarca İlçe Hastanesi'ne başvurdu. Hastalara ve hastane çalışanlarına maske dağıtılırken, F.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İzolasyonlu odada müşahede altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Karabük'te de umre ziyaretinden dönen iki vatandaş öksürük şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Ek binada kontrol altına alınan iki hastanın genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. İHA
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Umreden dönen 3 vatandaş gözlem altına alındı
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