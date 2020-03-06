13 milyonluk kavga

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İstanbul'da geçen yıl arkadaşıMurat Sayın'a (44)ait 13 milyon 200bin lira isabet edenSayısal Loto kuponunuçaldığı ve parayıpatronuna tahsilettirdiği iddia edilenMehtap Baysal ve patronuFatih Y.'nin yargılanmasınabaşlandı.Anadolu 21. AsliyeCeza Mahkemesi'ndegörülen duruşmadasöz alan Murat Sayın,28 Şubat 2019'daBelçika'dan geldiğini,Gebze'de 10 kuponSayısal Loto oynadığınısöyledi. Sayın,ertesi gün MehtapBaysal ile buluştuğunu,biletlere bakangenç kadının ikramiyeçıkan biletiniçaldığını söyledi.Sayın, "13 milyon200 bin lirayı patronuFatih Y.'ye çektirmiş.Şikayetçiyim"dedi. Mehtap Baysal"Murat Sayın'ndanbenim için sayısal lotooynamasını rica ettim.Para çıktığını öğrenincehak iddia etmeyebaşladı" diye konuştu.Mahkeme delillerintamamlanması içinertelendi.