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13 milyonluk kavga

Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
13 milyonluk kavga
İstanbul'da geçen yıl arkadaşı Murat Sayın'a (44) ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden Sayısal Loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap Baysal ve patronu Fatih Y.'nin yargılanmasına başlandı. Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan Murat Sayın, 28 Şubat 2019'da Belçika'dan geldiğini, Gebze'de 10 kupon Sayısal Loto oynadığını söyledi. Sayın, ertesi gün Mehtap Baysal ile buluştuğunu, biletlere bakan genç kadının ikramiye çıkan biletini çaldığını söyledi. Sayın, "13 milyon 200 bin lirayı patronu Fatih Y.'ye çektirmiş. Şikayetçiyim" dedi. Mehtap Baysal "Murat Sayın'ndan benim için sayısal loto oynamasını rica ettim. Para çıktığını öğrenince hak iddia etmeye başladı" diye konuştu. Mahkeme delillerin tamamlanması için ertelendi.
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13 milyonluk kavga
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