13 milyonluk kavga

İstanbul'da geçen yıl arkadaşı
Murat Sayın'a (44)
ait 13 milyon 200
bin lira isabet eden
Sayısal Loto kuponunu
çaldığı ve parayı
patronuna tahsil
ettirdiği iddia edilen
Mehtap Baysal ve patronu
Fatih Y.'nin yargılanmasına
başlandı.
Anadolu 21. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmada
söz alan Murat Sayın,
28 Şubat 2019'da
Belçika'dan geldiğini,
Gebze'de 10 kupon
Sayısal Loto oynadığını
söyledi. Sayın,
ertesi gün Mehtap
Baysal ile buluştuğunu,
biletlere bakan
genç kadının ikramiye
çıkan biletini
çaldığını söyledi.
Sayın, "13 milyon
200 bin lirayı patronu
Fatih Y.'ye çektirmiş.
Şikayetçiyim"
dedi. Mehtap Baysal
"Murat Sayın'ndan
benim için sayısal loto
oynamasını rica ettim.
Para çıktığını öğrenince
hak iddia etmeye
başladı" diye konuştu.
Mahkeme delillerin
tamamlanması için
ertelendi.