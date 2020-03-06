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başvuru şartları nelerdir? ne kadar oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve tarafından alımı yapılan 2020 merak ediliyor. Park ve bahçeler, toplu taşıma araçlarının peronları, cadde ve sokakların güvenliğini sağlamakla görevli olan bekçi alımları 2020 yılında yoğun talep görüyor. Hal böyle olunca ‘’ başvuru şartları nelerdir, kimler bekçi olabilir ?’’ sorusuna yanıt aranıyor. İlkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adayların aldığı maaşlar değişiyor. Bekçiler gerekli koşulları sağladıkları takdirde yurdun güvenliği için göreve hazır hale geliyorlar. Peki 2020 Bekçilik şartları nelerdir? ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar?

Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:11 ABONE OL
2020 Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar oldu?

Çarşı ve mahallelerde görevlendirilmek isteyen adaylar şartlarını araştırıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev almak isteyen vatandaşlar ve EGM resmi sitesi üzerinden yapılan 2020 bekçilik alımları duyurularını takip ediyor. On binlerce aday için aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Silah taşımaya engeli bulunmamak gibi şartlar bulunurken göreve yeni başlayan ve İlkokul, lise, önlisans, lisans mezunu adayların aldığı değişiklik gösteriyor. Peki 2020 nelerdir? ne kadar oldu?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 2020 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımları gerçekleşen bekçi alımı için tarihler belli olmasıyla birlikte yeni dönemde bekçilerde aranacak başvuru şartları belli olacak. Haberimizde, genel ve 2020 bekçi maaşlarına erişebilirsiniz.

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2020 Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar oldu?
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