2020 Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar oldu?

Çarşı ve mahallelerde görevlendirilmek isteyen adaylar 2020 bekçilik şartlarını araştırıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev almak isteyen vatandaşlar Polis Akademisi ve EGM resmi sitesi üzerinden yapılan 2020 bekçilik alımları duyurularını takip ediyor. On binlerce aday için aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Silah taşımaya engeli bulunmamak gibi şartlar bulunurken göreve yeni başlayan ve İlkokul, lise, önlisans, lisans mezunu adayların aldığı bekçi maaşları değişiklik gösteriyor. Peki 2020 Bekçilik şartları nelerdir? 2020 Bekçi maaşları ne kadar oldu?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 2020 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımları gerçekleşen bekçi alımı için tarihler belli olmasıyla birlikte yeni dönemde bekçilerde aranacak başvuru şartları belli olacak. Haberimizde, genel bekçilik başvuru şartları ve 2020 bekçi maaşlarına erişebilirsiniz.

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