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2020 en güzel resimli ile yakınlarınızı sevindirin! İşte kısa, uzun, anlamlı, yeni 6 Mart ...

İslam alemi açısından son derece önemli olan mübarek cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 6 Mart en güzel resimli ile isterseniz WhatsApp isterseniz Facebook isterseniz Twitter isterseniz de Instagram ve SMS yoluyla uzaktaki sevdiklerinize, dostlarınıza gönderebilirsiniz. Tüm Türkiye olarak güçlü şekilde bir arada olmamız gereken bu zamanlarda dualarımızda İdlib'de şehit olan kahramanlarımızı ve görevine devam eden mehmetçikleri anmalıyız. Hayırlı cumalar! Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel resimli kısa ve uzun anlamlı cuma mesajları, görsellerini bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 07:06 ABONE OL
2020 en güzel resimli cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte kısa, uzun, anlamlı, yeni 6 Mart resimli cuma mesajları...

Müslüman dünyasında cumanın gelişi büyük mutluluğu da beraberinde getirir. Cuma günleri camiler dolar, eller semaya yükselir. Bu mübarek günde küslükler bir kenara bırakılmalıdır. En güzel 2020 resimli ile siz de sevdiklerinize, uzaklarda yaşayan akrabalarınıza kendinizi hatırlatarak tebessüm ettirebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta İdlib'de şehit olan vatan evlatlarını saygıyla minnetle anarken bugün eller semaya memleketimiz için kalkacak. Yalnızca değil aynı zamanda kısa, uzun, anlamlı konusunda da en özgün ve yeni içerikleri haberimizde bulabileceksiniz.

HAYIRLI CUMALAR! İŞTE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI...

Cuma bereket günüdür, cuma birlik ve beraberlik günüdür, cuma günahların affedildiği gündür. Hayırlı Cumalar!

Özel günler dostların varlığıyla mübarek geceler duaların ihlasıyla cuma müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun. Hayırlı cumalar...

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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2020 en güzel resimli cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte kısa, uzun, anlamlı, yeni 6 Mart resimli cuma mesajları...
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