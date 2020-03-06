2020 en güzel resimli cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte kısa, uzun, anlamlı, yeni 6 Mart resimli cuma mesajları...

Müslüman dünyasında cumanın gelişi büyük mutluluğu da beraberinde getirir. Cuma günleri camiler dolar, eller semaya yükselir. Bu mübarek günde küslükler bir kenara bırakılmalıdır. En güzel 2020 resimli cuma mesajları ile siz de sevdiklerinize, uzaklarda yaşayan akrabalarınıza kendinizi hatırlatarak tebessüm ettirebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta İdlib'de şehit olan vatan evlatlarını saygıyla minnetle anarken bugün eller semaya memleketimiz için kalkacak. Yalnızca resimli cuma mesajları değil aynı zamanda kısa, uzun, anlamlı cuma sözleri konusunda da en özgün ve yeni içerikleri haberimizde bulabileceksiniz.

HAYIRLI CUMALAR! İŞTE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI...

Cuma bereket günüdür, cuma birlik ve beraberlik günüdür, cuma günahların affedildiği gündür. Hayırlı Cumalar!

Özel günler dostların varlığıyla mübarek geceler duaların ihlasıyla cuma müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun. Hayırlı cumalar...

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.