8 yıldır kayıp genci babası öldürmüş

Amasya merkeze bağlı Bağlarüstü köyünde yaşayan Ahmet Sucu (30), 27 Mayıs 2012'de aniden ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen jandarma, yaptığı soruşturmada bir sonuca ulaşamazken, baba Asım Sucu oğlunu soranlara, "Başını alıp gitti" yanıtını verdi. Rafa kaldırılan dosyayı 8 yıl sonra yeniden indiren jandarma, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Köyde araştırma yapan ekip, davranışlarından şüphelendiği baba Asım Sucu, eşi ve iki kardeşini çapraz sorguya aldı. Çelişkili ifadelerin ardından suçunu itiraf eden Asım Sucu (61), oğlunu kendisinin öldürdüğünü anlattı. Oğlunun sürekli eşini ve kendisini dövdüğünü öne süren Asım Sucu, "Olay günü de yine annesini dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Bana da tepki gösterince bir anlık öfkeyle baltayı alıp başına vurdum" dedi. Cesedi de evin bahçesine gömdüğünü söyleyen Asım Sucu, "Eşim 3 yıl önce rüyasında oğlumu görmüş. Rüyada, babaannesi ve dedesinin yanına gömülmek istediğini söylemiş. Ben de çıkardığım kemiklerini bir çuvala koyup, köy mezarlığındaki anne ve babamın yanına gömdüm" diye konuştu.



MAKİNEYLE KAZI YAPILDI

Mezarlığa götürülen Asım Sucu'nun gösterdiği yerde iş makineyle yapılan kazıda, Ahmet Sucu'ya ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Mezardan çıkarılan kemikler, Adli Tıp'a gönderildi. Asım Sucu ve eşi Ş. Sucu tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken, kardeşleri A.S. ile E.E. ise serbest bırakıldı. Asım Sucu tutuklandı. Eşi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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