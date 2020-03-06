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Bu haftanın yayınlandı! Diyanet 6 Mart bugünkü Cuma hutbesinin başlığı, konusu nedir, içeriğinde neler var?

6 Mart 2020 yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta düzenli olarak yayınlanan; başlığı, konusu ve içeriği ile Müslümanlar için önemli bilgiler, öğütler içeren Cuma hutbesinin bu haftaki konu başlığı ve konusu araştırılıyor. Günün ilk saatleri itibarıyla bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için, 6 Mart Cuma hutbesi tam metnini paylaştık. İşte bu hafta Cuma namazı için camilere akın edecek vatandaşlara namaz öncesi okunacak Cuma hutbesi metni…

Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:17 ABONE OL
Bu haftanın Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet 6 Mart bugünkü Cuma hutbesinin başlığı, konusu nedir, içeriğinde neler var?

Bir mübarek Cuma gününe daha uyanmanın sevinci ve mutluluğunu yaşayan Müslüman vatandaşlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta düzenli olarak paylaşılan Cuma hutbesinin bu haftaki konusunu merak ediyor. Bugünkü Cuma hutbesinin konu başlığı, "Allah temizdir, temizliği sever" olarak belirlendi. İşte 6 Mart konusu, içeriği ve tam metni…

6 MART CUMA HUTBESİ

ALLAH TEMİZDİR, TEMİZLİĞİ SEVER

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimize Hira mağarasında ilk defa vahiy gelmişti. Yüklenmiş olduğu vazifenin ağırlığıyla evine dönmüş, can yoldaşı Hz. Hatice'ye "Beni örtün, beni örtün!" demişti. Hz. Hatice annemiz Resûl-i Ekrem'in üzerini örtmüş, onu teskin etmeye çalışmış ve güven veren sözler söylemişti. Bir süre sonra Cenâb-ı Hak şu ayetleri indirdi: "Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut ve her türlü pislikten uzak dur."

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Bu haftanın Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet 6 Mart bugünkü Cuma hutbesinin başlığı, konusu nedir, içeriğinde neler var?
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