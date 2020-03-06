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Çaldıkları bisikletlere binerek kaçtılar

İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması, Kadıköy'de son üç ay içerisinde peş peşe dokuz bisikletin çalınmasıyla açıldı. Göztepe, Erenköy, Kozyatağı ve Cadde Bostan'dan çalınan 40 bin lira değerindeki bisikletleri apartmanlara girerek çalan şüphelilerin kimlikleri güvenlik kamera görüntülerinden belirlendi.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:25 ABONE OL
Çaldıkları bisikletlere binerek kaçtılar

Furkan A. (25) ve Muzaffer K. (18) isimli iki şüpheli, Kadıköy İlçesi'ne bağlı Rasim Paşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde sivil Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Furkan A.'nın üzerinden br tornavida, Muzaffer K.'nın üzerinden ise yan keski ile 0.2 gram Eroin maddesi çıktı.

ÖNCE ÇALDILAR; SONRA BİNEREK KAÇTILAR

İddialara göre şüpheliler ilk ifadelerinde bisikletleri çaldıklarını itiraf etti ve Erol T. (39) isimli kişiye sattıklarını belirtti. Erol T. de "Hırsızlık malını satın almak" suçundan ötürü Kadıköy Hasan Paşa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyledi. Bir bisiklet ele geçirildi. Furkan A.'nın Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bisiklet Hırsızlığı suçlarından, Muzaffer K.'nın Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, Erol T.'nin Suç Eşyası Satın Almak ve Bisiklet Hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erol T. serbest bırakıldı. Furkan A. ve Muzaffer K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir firari şüphelinin ise arandığı ifade edildi. Şüphelilerin apartmanlara girerek bisikletleri çaldıkları anlar ve çaldıkları bisikletlere binerek kaçtıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

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Çaldıkları bisikletlere binerek kaçtılar
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