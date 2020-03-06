Corona virüsü son dakika haberleri | Koronavirüsü salgını tüm dünyayı alarma geçirdi! Corona virüsü son durum

Corona virüsü son dakika haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar da salgın ile ilgili son durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 84 ülkede rastlanan vaka sayısı her geçen gün artarken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada henüz ülkemizde bu virüse sahip bir vaka görülmediği açıklandı. Tedbirler tüm ülkelerde üst düzeye çıkartılırken Dünya Sağlık Örgütü ise Kovid-19 virüsü için adeta kırmızı alarm verdi. Yayılma hızı bakımından bu salgın, son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı. İşte gelen son dakika corona virüs haberleri ile ilgili tüm detaylar ve yaşanan olaylar…

CORONA VİRÜSÜ TÜM DÜNYAYA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR!

Korona virüsüsalgını için gün içerisinde araştırmalar devam ederken birçok ülkeden peş peşe haberler geliyor. Korona virüsü belirtileri, Corona virüsü olan ülkeler, gibi araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılırken haberimizde Kovid-19 salgını ile ilgili tüm detaylara yer verdik.

İşte detaylar...