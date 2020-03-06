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6 Mart yayınlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu nedir?

Diyabet İşleri Başkanlığınca her hafta önemli bilgiler ve öğütler içeren yayınlandı. Cuma hutbesinin konusu ve içeriği, bu mübarek günün sabah saatleri itibarıyla araştırılırken duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Cuma namazı için camilere akın edilecek. Namaz öncesi okunacak 6 Mart 2020 Cuma hutbesi, cemaat tarafından huşu içinde dinlenecek. Peki cemaat için bilgilendirici ve yönlendirici bir metin olma özelliği taşıyan 6 Mart Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi ve bu hafta işlenen konusu…

Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:16 ABONE OL
Diyanet 6 Mart Cuma hutbesi yayınlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu nedir?

Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak Müslüman vatandaşlarımıza oldukça önemli bilgi ve öğütler veren yayınlandı. 6 Mart günü için hutbenin konusunu merak edenler arama motorlarında yoğun olarak 6 Mart Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 6 Mart Cuma hutbesi ve konusu…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 6 MART CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 6 Mart Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Diyanet 6 Mart Cuma hutbesi yayınlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu nedir?
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