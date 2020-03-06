Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 6 Mart Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti ve saati

6 Mart Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti ve saati

Milyonlarca müslüman camilere giderek ibadetini idrak edeceği gün ile ilgili olarak Cuma namazı saat kaçta? sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Üç aylar ile beraber bu mübarek günde milyonlarca vatandaş farz kılınan ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 6 Mart Cuma namazı vakitleri ile saati de büyük önem arz ediyor. Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon başta olmak üzere il il Cuma namazı vakti duyuruldu. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Haberimizden, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiler ile 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il vakitler ve saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:17 ABONE OL
6 Mart Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti ve saati

Bir Cuma gününün daha huzuru yaşanırken mutluluğu da paylaşılıyor. Bu mübarek günde cuma namazı ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il il cuma namazı vakti hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon başta olmak üzere 6 Mart cuma namazı saati duyuruldu. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6 MART CUMA NAMAZI VAKTİ SAAT KAÇTA?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Diyanet bilgisi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve il il 6 Mart cuma namazı saati hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, il il cuma namazı vakti;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
6 Mart Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti ve saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA