6 Mart Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti ve saati

Bir Cuma gününün daha huzuru yaşanırken mutluluğu da paylaşılıyor. Bu mübarek günde cuma namazı ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il il cuma namazı vakti hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon başta olmak üzere 6 Mart cuma namazı saati duyuruldu. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

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6 MART CUMA NAMAZI VAKTİ SAAT KAÇTA?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Diyanet bilgisi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve il il 6 Mart cuma namazı saati hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, il il cuma namazı vakti;