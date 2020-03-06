Mübarek cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar okunur? Abdest nasıl alınır?

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle beraber bu önemli günün heyecan, coşku ve huzurunu yaşayan vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için camileri doldurmaya hazırlanıyor. Her hafta aynı şekilde bugünün anlam ve önemini yaşayanlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyorlar. Bugünde eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yapılacak. Bu doğrultuda vatandaşlar arama motorlarında "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki; Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

işte detaylar;