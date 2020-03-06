Doktor arkadaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji servisinde görevli ortopedi asistanı 26 yaşındaki doktor Kaan Erol, 11 Ekim 2019 günü nöbetçiydi. Gece boyunca hastalara baktıktan sonra 03.30'da doktorlar odasında uzandı. Erol uyuduğu sırada aynı hastanede görevli bir asistan doktor Yavuz Sümter, sırt çantasına koyduğu başta ve bıçakla içeri girdi. İzin gününde olan Sümter, çantasından bıçağını çıkararak Erol'a saplamaya başladı. Erol, Genç doktorun önce kalbine ardından vücudunun çeşitli yerlerine 75 kez bıçağı sapladı. Güvenlik görevlileri, doktor odasına girerek Sümter'i yakaladı. Ağır yaralanan Erol, hastanede meslektaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne götürüldü. Erol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sanık Sümter

BENDEN DAHA KIDEMLİ DİYE BENİ EZİYORDU

Asistan doktor Yavuz Sümter hastanede gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Sümter, 3 aydır birlikte çalıştıklarını, Kaan Erol'un kendisinden daha kıdemli bir asistan olduğu gerekçesiyle küçük düşüren hakaret içeren sözler ve davranışlar sergilediğini, Olay günü Erol'la görüşmek için hastaneye gittiğini, Erol'un konuşma sırasında yine kendini aşağılayan hareketler sergileyip hakaretler savurduğunu ve kendisini darp ettiğini anlatıp bu nedenle yanındaki bıçağı Erol'a sapladığını anlattı. İfadesi ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen asistan doktor Yavuz Sümter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Maktul Kaan Erol

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yavuz Sümter hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık tarafından Sümter hakkında " tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek' ve 'Kişiyi yeri getirdiği kamu görevi yerine öldürmek" suçlarından İddianame düzenlendi. hazırlanan iddianamede Yavuz Sümter ve Kaan Erol arasında bazı olaylar yaşandığı bu nedenle Sümter'in Erol'a husumet beslediği, Bu husumet dolayısıyla görevli olmamasına rağmen Sümter'in hastaneye giderek Erol'u öldürdüğü anlatıldı. İddianamede, 23 yaşındaki doktor Kaan Erol'un anne ve babası müşteki olarak yer aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Sümter, ilerleyen günlerde ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.