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Doktordan doktora 75 bıçak darbesine ağır müebbet istendi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
Doktordan doktora 75 bıçak darbesine ağır müebbet istendi
İstanbul'da, doktor Kaan Erol'u 75 yerinden bıçaklayarak öldüren doktor Yavuz Sümter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter, kendisinden daha kıdemli asistan doktor Kaan Erol'a (26) hareketlerinden rahatsız olduğu için husumet besledi. İzinli gününde gittiği hastanede doktor Erol'u 75 yerinden bıçaklayarak öldüren Sümter, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma sonunda Yavuz Sümter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sümter, ilerleyen günlerde ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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Doktordan doktora 75 bıçak darbesine ağır müebbet istendi
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