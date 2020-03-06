Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan isimlere operasyon

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ihbar ve şikayetler üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 aylık çalışma neticesinde 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "5 Mart 2020 Günü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan Ü.G., H.K., Ş.K. ve S.M. isimli 4 şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca S.M. adli kontrol şartıyla serbest, Ü.G., H.K. ve Ş.K. isimli 3 şüpheli ise tutuklanmıştır" denildi.