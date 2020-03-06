Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar, dün Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Coşar ve eşi için uzun süre görev yaptığı Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu Ekrem Keleş'in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından çiftin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Coşar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı okuyarak vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırmıştı.