Genel af yasası son dakika gelişmeleri | İkinci yargı paketi ile 2020 af yasası meclise geldi mi, ne zaman çıkacak?

Binlerce vatandaşın uzun süredir gündeminde yer alan ikinci yargı paketi çerçevesinde yer alması beklenen af yasası son dakika gelişmeleri ve haberleri aylardır yakından takip edilirken yetkililerden peş peşe konu ile ilgili açıklamalar da gelmişti. Meclise sunulma süreci devam ederken ilk paket kapsamında 39 maddelik bir yasa meclise sunulmuş ve karar sonucu ise Resmi Gazete vasıtasıyla vatandaşlara bildirilmişti. Henüz meclise gelmeyen ikinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı sorusu internet üzerinden gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alırken ilgili yapılan açıklamalar ise tüm detayları ile vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İkinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı? Meclise geldi mi? İşte konu ile ilgili yaşanan gelişmeler ve diğer tüm detaylar…

AF YASASI ÇIKACAK MI? İKİNCİ YARGI PAKESİ MECLİSE NE ZAMAN SUNULACAK?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

1. Evde infaz, belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

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