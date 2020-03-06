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Genel af yasası son dakika gelişmeleri | ile 2020 af yasası meclise geldi mi, ne zaman çıkacak?

Genel af yasası ve ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 2020 yılına giriş yapmamız ile birlikte infaz düzenlemesi ile ilgili geri sayımda devam ederken daha önce 39 maddeden oluşan yargı paketi Meclis'ten geçmiş ve sonuç Resmi Gazete üzerinden vatandaşlara duyurulmuştu. İkinci Yargı Paketi'nin içinde olması beklenen af yasası ile ilgili araştırmalarda bu hususta hız kazanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Başkan Erdoğan'a yaptığı sunumda infaz düzenlemesinin ayrıntılarına değinmişti. Edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak. Peki, Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Ceza indiriminde son durum ne, kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:25 ABONE OL
Genel af yasası son dakika gelişmeleri | İkinci yargı paketi ile 2020 af yasası meclise geldi mi, ne zaman çıkacak?

Binlerce vatandaşın uzun süredir gündeminde yer alan çerçevesinde yer alması beklenen af yasası son dakika gelişmeleri ve haberleri aylardır yakından takip edilirken yetkililerden peş peşe konu ile ilgili açıklamalar da gelmişti. Meclise sunulma süreci devam ederken ilk paket kapsamında 39 maddelik bir yasa meclise sunulmuş ve karar sonucu ise Resmi Gazete vasıtasıyla vatandaşlara bildirilmişti. Henüz meclise gelmeyen ikinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı sorusu internet üzerinden gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alırken ilgili yapılan açıklamalar ise tüm detayları ile vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İkinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı? Meclise geldi mi? İşte konu ile ilgili yaşanan gelişmeler ve diğer tüm detaylar…

AF YASASI ÇIKACAK MI? İKİNCİ YARGI PAKESİ MECLİSE NE ZAMAN SUNULACAK?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

1. Evde infaz, belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

Diğer detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

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Genel af yasası son dakika gelişmeleri | İkinci yargı paketi ile 2020 af yasası meclise geldi mi, ne zaman çıkacak?
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