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İşe giderken başından vurularak öldürüldü

'da yaya olarak işe giderken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan (45), yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:21 ABONE OL
İşe giderken başından vurularak öldürüldü

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5527 Sokak'ta meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hasan Erdemci, sabah işe gitmek için evden çıktı. Evinden birkaç yüz metre uzaklaşan Erdemci, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Başından vurulan Erdemci, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdemli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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