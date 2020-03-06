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'dan son dakika haberi! Göçük düzeltme dükkanında cinsel ürün ele geçirildi...

Beylükdüzü ve Büyükçekmece'de 3 adrese düzenlenen baskında cinsel performans ilaçları ele geçirildi. Adreslerden biri ise girişinde göçük düzeltme tabelası bulunan dükkandı. Dükkana baskın yapan kaçakçılık şubesi ekipleri cinsel performans arttırıcı enerji içeceği, çikolata ve ilaçla karşılaştı. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 15:47 ABONE OL
İstanbul'dan son dakika haberi! Göçük düzeltme dükkanında cinsel ürün ele geçirildi...

Tabelasında 'göçük merkezi' yazan dükkana giren kaçakçılık şubesi ekipleri şoke eden görüntü ile karşılaştı. Oto tamiri yapıldığı sanılan yerde koli koli cinsel performans ilacı vardı... Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

'Göçük Düzeltme' dükkanına cinsel güç arttırıcı ilaç baskını!

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

İstanbul'da eş zamanlı 3 adrese yapılan baskınlarda cinsel performans artırıcı olarak satılan 1 milyon adet ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler baskında cinsel performans artırıcı sidenafil ve benzeri etken maddeler ile cinsel performans artırıcı enerji içeceği, çikolata ve ilaç ele geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı yapılan baskınlarda toplamda 1 milyon sahte ürün ele geçirildi. Ele geçirilen cinsel performans artırıcı ürünlerin piyasa değerinin ise 4 milyon TL olduğu belirtildi. Beylikdüzü'nde bir iş merkezindeki adreste ise cinsel performans artırıcı ürünlerin bekletildiği dükkâna 'Göçük düzeltme' tabelası asıldığı görüldü. Ekipler ayrıca 3 kişi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Ele geçirilen ürünlerin ihracatı ve ithalatı ise Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda.

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İstanbul'dan son dakika haberi! Göçük düzeltme dükkanında cinsel ürün ele geçirildi...
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