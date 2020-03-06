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Kart aidatı iade dolandırıcılığına aman dikkat! Sahte sitesiyle...

Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes artık' dedirtti. Sosyal medyada bankalar adına sahte hesap açarak vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de gözlerini '' uygulamasına dikti. İşte son dakika gelen bilgilerin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 09:27 ABONE OL
Kart aidatı iade dolandırıcılığına aman dikkat! Sahte e-devlet sitesiyle...

Daha önce bankalar ve devletin resmî kurumlarının sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar, bu kez e-devlet adı altında hesap açarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.

DALGINLIKTAN FAYDALANIYORLAR

E-devlet logolu site üzerinden vatandaşlara, "Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın" şeklinde paylaşımlar yapan dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanıyor. Bursalı K.T.'nin kredi kartından 699,99 lirası çekildi.

Güvenlik için kredi kartı limitini yüksek tutmayan K.T'nin 700 lirasıyla yetinmeyen dolandırıcılar, sonraki saatlerde kredi kartının limitini bitirmek için peş peşe çekimler yapmaya devam etti.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

64,99 liradan 6,69 liraya kadar farklı çekimler yaparak limiti bitirmeye çalışsalar da, limit yetmeyince daha fazla para çekemediler. Dolandırıldığını fark eden K.T., hemen bankayla irtibata geçerek kredi kartını bloke ettirirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Kart aidatı iade dolandırıcılığına aman dikkat! Sahte e-devlet sitesiyle...
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