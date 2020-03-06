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Küçük Menice ailesine kavuştu

Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
Küçük Menice ailesine kavuştu
Edirne'den anne- babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan, Afgan Menice Arapzade (10), ailesinden ayrılarak, bir grup göçmenle Türkiye'ye gönderildi. Küçük kızını arayan baba Seyid Arapzade, Edirne'ye gelip, Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde Menice ile buluştu. Afgan aile, Konya Ereğli'ye gitti. Küçük kız "Çok korktum ama anne babama kavuşacağıma inanıyordum. Babamı buldum, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çok teşekkür ederim. Yunanistan'da olsaydım böyle bir şey yapmazlardı. Her çocuğa vuruyorlardı, annelerine vuruyorlardı. Annemi çok özledim. Hemen anneme gitmek istiyorum" dedi.
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Küçük Menice ailesine kavuştu
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