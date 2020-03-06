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6 Mart namazı saat kaçta? , , ve il il Cuma namazı vakitleri ve saatleri Diyanet ile yayınlandı!

İslam âlemi açısından oldukça önemli bir gün olan gününe gelmenin huzuru tüm Müslümanlar arasında yaşanırken "6 Mart Bugün Cuma namazı saat kaçta?" sorusu internet üzerinden araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Mübarek üç ayların içerisinde bulunduğumuz bu tarihlerde camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek, dualar ve ibadetler yerine getirilecek. Bu bağlamda vatandaşlar Cuma namazı vakitleri her hafta değişkenlik göstermesinden dolayı arama motoru üzerinden 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak' aratmasını gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak biz de Diyanet tarafından yayınlanmış olan il il saatlerini haberimizin içerisinde yer verdik. İşte , ve başta olmak üzere il il namaz vakitleri…

Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 10:16 ABONE OL
6 Mart Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri ve saatleri Diyanet ile yayınlandı!

Üç ayların da içerisinde bulunduğumuz bu mübarek tarihlerde binlerce vatandaş camilere ibadetlerini yerine getirmek için gidecek arama motorları üzerinden ise ' namazı saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtı cevap arıyor. Bilindiği üzere Cuma namazı saatleri tüm illerde her hafta değişiyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlar her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan il il Cuma namazı saatleri araştırması yapıyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. İşte , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı vakitleri…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 6 MART 2020 EZAN VAKİTLERİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler kapsamında 6 Mart Cuma namazı vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin bir sonraki sayfasından il il ezan saatlerine ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...

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6 Mart Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri ve saatleri Diyanet ile yayınlandı!
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