6 Mart Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri ve saatleri Diyanet ile yayınlandı!

Üç ayların da içerisinde bulunduğumuz bu mübarek tarihlerde binlerce vatandaş camilere ibadetlerini yerine getirmek için gidecek arama motorları üzerinden ise 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtı cevap arıyor. Bilindiği üzere Cuma namazı saatleri tüm illerde her hafta değişiyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlar her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan il il Cuma namazı saatleri araştırması yapıyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı vakitleri…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 6 MART 2020 EZAN VAKİTLERİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler kapsamında 6 Mart Cuma namazı vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin bir sonraki sayfasından il il ezan saatlerine ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...