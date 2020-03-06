Müşteri tartışması cinayetle bitti

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Antalya Muratpaşa'da, yan yana olan Kalender Restoran'ın çalışanları ile İskender Köfte'nin sahibi Yakup İskender arasında önceki gece müşteri kapma nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kendisine şişelerle saldıran Kalender Restoran çalışanlarına bıçakla karşılık veren Yakup İskender, Ziya Selçuk'u (39) göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Selçuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan İskender de hastane kaldırıldı.Olay yerine gelen İrina Selçuk, eşinin öldüğünü duyunca gözyaşlarına boğulurken, kardeşi Çiğdem Selçuk ise "Benim ağabeyim ölemez. Ona nasıl kıydınız. Daha küçük kızı var" diyerek çığlıklarla kendini yerden yere attı. Çiğdem Selçuk, yakınları tarafından güçlükle teselli edilebildi. Ziya Selçuk, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis, hastanede tedavisi devam eden zanlı Yakup İskender'in kapısında nöbet tutarken, olayların büyümemesi için de 2 işyerinin çevresinde önlem aldı.