Reyting rekortmeni yarışmaya rekor ilgi

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

atv'nin 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programının Konya seçmeleri iki gün sürdü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde 400 öğrenci yarışmaya katılmak için mülakata girdi. İkinci gün ise seçmelerin yapıldığı alışveriş merkezinde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle gençler, yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.Türkiye'de yaklaşık 9 yıldır devam eden başka bir bilgi yarışmasının olmadığını belirten atv'nin Program Koordinatörü Atila Irgılata, "4 milyonun üzerinde bir internet başvurusu var. Bu bir süreç. İlk mülakat, ikinci mülakat, yazılı sınav... Bunlar hep başvurmak isteyen yarışmacı adaylarına külfet oluşturuyor. Biz de bu doğrultuda illeri gezmeye başladık. Türkiye'de şehir şehir dolaşıyoruz" dedi. Irgılata, "Konya, bu yıl seçmeler için gittiğimiz üçüncü şehir. Buradan Kayseri, Adana ve İzmir'den devam ederek Türkiye'deki tüm bölgelere gitmeyi hedefliyoruz. Antalya'da 900 kişiyle görüştük yaklaşık 100 kişi yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Konya'da da yarışma seçmelerine yoğun ilgi var. İlk gün 400 üniversite öğrencisiyle görüştük" diye konuştu.