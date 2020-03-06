Son dakika: 2 çocuğunun babasını uyurken baltayla öldürmüştü... Korkunç olayda flaş gelişme!

2 çocuğunu babası Hasan Özbek'i gece yarısı uyuduğu sırada baltayla öldüren kadın hakkında son dakika gelişmesi... Sanık Fazilet Azimi'ye ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede "cinayeti tasarlayarak işlediği" belirtildi.

Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken balta ile 15 kez vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

2 ÇOCUKLARI VAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatıldı.

CİNAYETİ PLANLADI, BALTA SATIN ALDI

İddianamede, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği ve işlemeyi düşündüğü suç için elverişli baltayı temin ettiği belirtildi.

ÇOCUKLARIN VE MAKTULÜN UYUMASINI BEKLEDİ

Olay tarihi olan 24 Kasım 2019'da akşam saatlerinde maktul Hasan Özbek'in eve geldiği, diğer odada bulunan sanık Fazilet Azimi ile hiç karşılaşmadan salona geçtiği ve çocukları ile oynadığı anlatılan iddianamede, daha sonra anne Azimi'nin, çocuklarını uyuttuğu ve Özbek'in uyumasını beklediği kaydedildi.

KAFASINA 15 KEZ BALTAYLA VURDU

Maktul Hasan Özbek'in salonun ortasına serdiği yer yatağında uyuduğu belirtilen iddianamede, maktulün uyuduğunu anlayan sanık Azimi'nin 03.30 sıralarında balta ile salona girdiği, maktulü kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez balta ile vurarak öldürdüğü ifade edildi.

KOMŞUSUNA GİDİP CİNAYETİ ANLATTI

İddianamede, sanığın saat 05.00 sıralarında odadan çıktığı, baltayı evin mutfağına yere attığı, daha sonra alt kattaki komşusuna giderek durumu anlattığı belirtilerek, komşunun da polise haber verdiği aktarıldı.

"EYLEMİ TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİ"

İddianamede, "Sanığın maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için elverişli balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve sanığın uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin bir biçimde öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi hallerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır." denildi.

İddianamede, sanık Fazilet Azimi hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması, ilerleyen günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İFADELERİ DEHŞTE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Tercüman aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı: "Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim. Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti. Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"

KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM

Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı. Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Özbek'i baltayla öldürdüğü geceyi de anlatan Azimi, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı: "Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi, ben başka bir odadaydım. Yüz yüze gelmedik. Kendisinin uyuduğunu anlayınca saat 03.00 sıralarında mutfakta bulunan baltayı aldım. Biraz önce anlattığım düşüncelerle, yani beni öldürmeden ben ondan kurtulayım diye düşündüm. Ancak amacım dediğim gibi öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını görünce, komşuya gidip haber verdim. Yardım istedim."