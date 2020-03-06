Büyük vurgun! Gözyaşları içinde inkar etti; 13 milyon TL'lik yalan: "Birden nefesi değiştir ve..."

Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın'ın İstanbul'da başına gelenler, günün en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Öyle ki, 44 yaşındaki adamın sayısal loto oynadıktan sonra yaşadıkları akıllara adeta durgunluk veriyor. Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze'de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile görüşen ve birlikte zaman geçiren Sayın, arkadaşıyla birlikte aldığı biletleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada kuponlardan biri kayboldu. Ardından Belçika'ya geri dönen Sayın, ikramiyenin biletleri aldığı bayiye çıktığını öğrendi. Türkiye'ye döndüğünde savcılığa olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

DURUŞMADA ŞOKE EDEN SÖZLER

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Murat Sayın ve tutuksuz sanık Fatih Y. ile taraf avukatları katılırken, sanık Mehtap Baysal duruşmaya gelmedi. Fatih Yolcu, kendisini savunurken olayın detaylarına değindi. Mehtap Baysal'ın ise soruşturma sırasında verdiği ve şoke eden sözler içeren savunması ortaya çıktı. İşte, son dakika haberinin bütün detayları;