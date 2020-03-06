Son dakika haberi: İran'da koronavirüs giderek yayılıyor ceset torbaları böyle görüntülendi! Gözaltı kararı geldi...

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor. Öte yandan Çinli bilim insanlarının virüse karşı ilaç türetme çalışmaları da devam ediyor. Anadolu Ajansının haberine göre Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44 oldu. Asya'nın önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan; virüsün kaynağına yönelik araştırmaların sürdüğüni ifade etti. İran'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Virüsün en çok yayıldığı Kum şehrinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerinin paylaşıldığı videolar milyon kez izlenirken görüntüleri sızdıran sağlık çalışanı gözaltına alındı! İşte son dakika haberinin tüm detayları...