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haberi: 'da giderek yayılıyor ceset torbaları böyle görüntülendi! Gözaltı kararı geldi...

Az önce Pekin'den gelen bilgilerine göre nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 44'e yükseldi! Son 24 saatte yalnızca Çin'de 30 kişi ölürken, virüs son yirmi dört saatte 143 kişiye bulaştı. 'daki ölümler de sürüyor. 107 kişinin öldüğü bölgeden ceset torbalarının sızması büyük infial yarattı. İran genelinde Kovid-19 virüsünün görüldüğü kişi sayısı 3.513 olarak dikkat çekiyor. Dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler İran'ı karıştırdı! Kum şehrinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetlerinin paylaşıldığı görselleri sızdıran sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi! Ayrıca İran'da cuma namazlarının iptali konusunda da son dakika gelişmeleri yaşandı...

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 07:40 ABONE OL
Son dakika haberi: İran'da koronavirüs giderek yayılıyor ceset torbaları böyle görüntülendi! Gözaltı kararı geldi...

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor. Öte yandan Çinli bilim insanlarının virüse karşı ilaç türetme çalışmaları da devam ediyor. Anadolu Ajansının haberine göre Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44 oldu. Asya'nın önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan; virüsün kaynağına yönelik araştırmaların sürdüğüni ifade etti. 'dan haberleri peş peşe geliyor. Virüsün en çok yayıldığı Kum şehrinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerinin paylaşıldığı videolar milyon kez izlenirken görüntüleri sızdıran sağlık çalışanı gözaltına alındı! İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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Son dakika haberi: İran'da koronavirüs giderek yayılıyor ceset torbaları böyle görüntülendi! Gözaltı kararı geldi...
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