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Haberi: ’de korkunç olay! Önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu

’den gelen haberi adeta kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda Kazım Ş. (54) ve kız arkadaşı (S.Ç.) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesi ile birlikte, cinnet geçiren Kazım Ş. cebinde taşıdığı silahla önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 19:02 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kayseri’de korkunç olay! Önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu

'den gelen haberi adeta kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda Kazım Ş. (54) ve kız arkadaşı S.Ç. (47) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile birlikte cinnet geçiren Kazım Ş. Önce kız arkadaşını sonra kendini cebinde taşıdığı silahla vurdu. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

KAYSERİ'DE KORKUNÇ OLAY!

Kayseri'de bir şahıs, önce tartıştığı kız arkadaşını sonra da kendini belinde taşıdığı silahla vurdu.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

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Son Dakika Haberi: Kayseri’de korkunç olay! Önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu
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