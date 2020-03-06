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SON DAKİKA HABERİ - Ünlü uzmanından korkutan açıklamalar geldi! "Oradaki depremin şiddeti 7.0 olabilir..."

Üst üste haberlerinin ardından ünlü deprem uzmanından son dakika açıklamaları geldi! Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatları geçiş doğrultusunda bulunması ve deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alması nedeniyle gerek ülke sınırları gerekse sınır ötesinde yer alan kara ve denizlerde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika deprem haberleri gelmeye devam geliyor. En son olarak Elazığ, Malatya, Manisa’da meydana gelen depremlerde yıkımlar meydana gelmiş ve pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Neredeyse her gün irili ufaklı sarsıntılar yaşamaya devam ederken bu gelişmelerin ardından pek çok ünlü deprem uzmanı ve araştırmacısı yaptıkları çalışma ve analizlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya ve halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak PAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aydın tarafından flaş bir açıklama yapıldı. Prof.Dr. Aydın açıklamasında o ilimizle ilgili korkutan bir detayı da dile getirdi. İşte uzman ismin son dakika açıklamalarından bazı satırbaşları…

Giriş Tarihi: 6.3.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 08:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ - Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklamalar geldi! Oradaki depremin şiddeti 7.0 olabilir...

kuşağında yer alan ve Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemizde sınır içi ve sınır ötesinde yer alan kara ve denizlerde irili ufaklı son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da etkili olarak yıkımlara sebep olan ve enkazlarda pek çok vatandaşımızın hayatını kaybettiği büyük deprem sonrasında konuyla ilgili araştırma ve çalışmaları bulunan ünlü deprem uzmanları ve araştırmacıları yaptıkları analiz ve çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya ve tedbir çağrısında bulunmaya devam ediyor. Son olarak PAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aydın ülkemizde yaşanan son depremlerle ilgili olarak flaş açıklamalarda bulundu. Prof.Dr. Aydın yaptığı açıklamada o ilimize ilişkin korkutan bir detayı da dile getirdi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! PROF.DR AYDIN'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA...

İşte uzman ismin son dakika açıklamalarından tüm detaylar…

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SON DAKİKA HABERİ - Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklamalar geldi! "Oradaki depremin şiddeti 7.0 olabilir..."
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