SON DAKİKA HABERİ - Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklamalar geldi! "Oradaki depremin şiddeti 7.0 olabilir..."

Deprem kuşağında yer alan ve Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemizde sınır içi ve sınır ötesinde yer alan kara ve denizlerde irili ufaklı son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da etkili olarak yıkımlara sebep olan ve enkazlarda pek çok vatandaşımızın hayatını kaybettiği büyük deprem sonrasında konuyla ilgili araştırma ve çalışmaları bulunan ünlü deprem uzmanları ve araştırmacıları yaptıkları analiz ve çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya ve tedbir çağrısında bulunmaya devam ediyor. Son olarak PAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aydın ülkemizde yaşanan son depremlerle ilgili olarak flaş açıklamalarda bulundu. Prof.Dr. Aydın yaptığı açıklamada o ilimize ilişkin korkutan bir detayı da dile getirdi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! PROF.DR AYDIN'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA...

İşte uzman ismin son dakika açıklamalarından tüm detaylar…