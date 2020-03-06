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Son dakika: polisini alarma geçiren taksicinin foyası ortaya çıktı!

'da bir taksici, 'gasp edildim' ihbarında bulunarak polisi alarma geçirdi. Ekiplerin bahsi geçen olay yerindeki güvenlik kameralarından ve aracın gps kayıtlarından yaptığı incelemede taksicinin 'pes' dedirten planı ortaya çıktı. Son dakika haberine göre emniyete çağrılan sürücünün her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 14:55 ABONE OL
Son dakika: İstanbul polisini alarma geçiren taksicinin foyası ortaya çıktı!

İlginç olayın soruşturması, önceki gün saat 02.24'te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan bir ihbarla açıldı. Taksi sürücüsü Yalçın G. (32), Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi Cebeci Köyü Yolu üzerinde bulunan bir tır garajının arkasında gasp edildiğini söyledi. İstanbul Polisi inceleme başlattı. Taksi sürücüsü Yalçın G. ifadesinde Dolapdere'den iki kişinin "Gazi Mahallesi'ne gideceğiz" diyerek aracına bindiklerini, kendisini darp ettiklerini, maket bıçağı göstererek 600 lirasını gasp ettiklerini ve olay yerinden kaçtıklarını söyledi.

Taksicinin yalan senaryosu böyle ortaya çıktı! | Video


İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

İstanbul Polisi incelemelerde; aracın GPS kayıtlarını kontrol etti. Taksici Yalçın G.'nin bahsi geçen güzergahtan aracıyla hiç geçmediği belirlendi. Taksicinin şüphelileri aldığını iddia ettiği adres çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri de incelendi. Taksici Yalçın G.'nin aracına müşteri almadığı saptandı. Taksici İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı ve tespitlerle ilgili sorular kendisine yöneltildi. Taksici, gasp konusunun gerçekleşmediğini ve bahis oyunu oynayarak parasını kaybettiğini itiraf etti. "Suç Uydurma" gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan taksici Yalçın G. serbest bırakıldı.

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Son dakika: İstanbul polisini alarma geçiren taksicinin foyası ortaya çıktı!
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